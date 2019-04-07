Москва, 7 апреля, 2019, 10:31 — ИА Регнум. В Пенсионном фонде России рассказали, как любой гражданин Российской Федерации может узнать размер своей пенсии. Об этом сегодня, 7 апреля, пишет «Российская газета».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

В ПФР отметили, что получить всю необходимую информацию о своей пенсии гражданин может двумя способами — либо с помощью личного кабинета на официальном сайте Пенсионного фонда, либо в любом отделении фонда, если гражданин не владеет навыками использования компьютера.

В личном кабинете на сайте ПФР у гражданина отображаются два размера пенсии — тот, который он получает в настоящий момент, и тот которым он станет после прошедших индексаций и будет платиться после увольнения с работы.

В организации подчеркнули, что эти данные особенно важны для тех пенсионеров, которые продолжают работать и получают пенсию без учета индексаций.

ПФР напоминает, что перерасчёт выплат ежегодно проходит 1 августа за счет взносов работодателей.

Стоит отметить, что Пенсионный фонд России активно рекламирует свой новый сервис «личный кабинет» на официальном сайте организации.