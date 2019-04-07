Донецк, 7 апреля, 2019, 11:05 — ИА Регнум. 18 раз был нарушен режим прекращения огня украинскими войсками за минувшие сутки. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

В нарушение всех достигнутых ранее договорённостей о перемирии территория ДНР подверглась обстрелам со стороны ВСУ с применением следующего вооружения: миномётов калибром 82 мм и 120 мм, гранатомётов, вооружения БМП/БТР, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового оружия.

Под обстрел попали следующие районы и населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Доломитное, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Спартак, Жабичево, Веселое, Ясиноватая, Минеральное, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Октябрь.

В результате обстрела украинскими войсками был повреждён жилой дом в посёлке шахты имени Гагарина в Горловке. Также есть один пострадавший. Осколочные ранения получил мужчина 1963 года рождения, проживающий в посёлке шахты «Трудовская» в Донецке. Пострадавший был госпитализирован.

Общее количество боеприпасов, выпущенных военнослужащими Украины по территории ДНР, составило 191 единицу.

Ранее ИА REGNUM сообщало двадцати случаях нарушения режима перемирия украинскими боевиками. В результате обстрелов пострадали два жилых дома, ещё один жилой дом был разрушен прямым попаданием мины.