Иркутск, 7 апреля, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Около 900 кг макулатуры собрали к 15 часам дня участники акции #СохранимЛес, организованной 7 апреля командой #МолодежкаОНФ в Иркутской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы, в Иркутске организовано пять точек сбора макулатуры. Активную поддержку акции оказали библиотеки города. Стартовала акция в 11 часов утра, продлится до 17 часов.

Иркутская команда «Молодёжка ОНФ» Активисты акции #СохранимЛес в Иркутске хорошо потрудились

Одними из первых привезли макулатуру в места сбора участники команды #МолодежкаОНФ в Иркутской области. В пунктах сбора работают Михаил Кутелев, Александра Игошина, Елена Зубун, Софья Файвкина, Настя Прокопчук, Евгений Тарасюк, Юлия Юрченко и другие участники команды «Молодежка ОНФ» в регионе.

Иркутская команда «Молодёжка ОНФ» Участники акции #СохранимЛес

Участник команды «Молодежка ОНФ» Михаил Кутелев подчеркнул, что иркутянам нравится акция по сортировке ТКО и сбережению лесов.

На призыв к участию в акции активно откликнулись также члены регионального штаба #ОНФ. Сопредседатели регионального штаба Народного фронта Сергей Апанович и Анастасия Архипкина поделились мнением, что акция «Молодежки ОНФ» явилась органичным продолжением экологических рейдов, проведённых ребятами во всей стране по контролю за ходом реформы обращения с ТКО.

Иркутская команда «Молодёжка ОНФ» Иркутские активисты акции #СохранимЛес

По мнению экспертов Народного фронта, необходимо повышать культуру сортировки ТКО, начиная с домашнего, бытового мусора. Картон, бумага не должны лететь в общее мусорное ведро, после переработки они могут вновь принести пользу людям, и благодаря этому сохранятся наши леса. Переработчик ИП Канин сообщил, что из собранной макулатуры сделают ячейки для яиц.

Иркутская команда «Молодёжка ОНФ» Макулатура в одном из пунктов приёма. Иркутск

Руководитель регионального исполкома Народного фронта, член регионального штаба ОНФ Елена Зубун считает, что акция «Сохраним лес» является полезной и важной для всех, так как нацелена на бережное и ответственное отношение к природным ресурсам. Кроме того, акция закрепляет грамотное экологическое поведение, в первую очередь, среди детей и молодёжи.

Напомним, акция по сбору макулатуры проходит сегодня по всей стране. Она направлена на продвижение идеи раздельного сбора мусора, улучшение экологической ситуации.