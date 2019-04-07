#СохранимЛес: В Приангарье из собранной макулатуры сделают ячейки для яиц
Иркутск, 7 апреля, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Около 900 кг макулатуры собрали к 15 часам дня участники акции #СохранимЛес, организованной 7 апреля командой #МолодежкаОНФ в Иркутской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы, в Иркутске организовано пять точек сбора макулатуры. Активную поддержку акции оказали библиотеки города. Стартовала акция в 11 часов утра, продлится до 17 часов.
Одними из первых привезли макулатуру в места сбора участники команды #МолодежкаОНФ в Иркутской области. В пунктах сбора работают Михаил Кутелев, Александра Игошина, Елена Зубун, Софья Файвкина, Настя Прокопчук, Евгений Тарасюк, Юлия Юрченко и другие участники команды «Молодежка ОНФ» в регионе.
Участник команды «Молодежка ОНФ» Михаил Кутелев подчеркнул, что иркутянам нравится акция по сортировке ТКО и сбережению лесов.
На призыв к участию в акции активно откликнулись также члены регионального штаба #ОНФ. Сопредседатели регионального штаба Народного фронта Сергей Апанович и Анастасия Архипкина поделились мнением, что акция «Молодежки ОНФ» явилась органичным продолжением экологических рейдов, проведённых ребятами во всей стране по контролю за ходом реформы обращения с ТКО.
По мнению экспертов Народного фронта, необходимо повышать культуру сортировки ТКО, начиная с домашнего, бытового мусора. Картон, бумага не должны лететь в общее мусорное ведро, после переработки они могут вновь принести пользу людям, и благодаря этому сохранятся наши леса. Переработчик ИП Канин сообщил, что из собранной макулатуры сделают ячейки для яиц.
Руководитель регионального исполкома Народного фронта, член регионального штаба ОНФ Елена Зубун считает, что акция «Сохраним лес» является полезной и важной для всех, так как нацелена на бережное и ответственное отношение к природным ресурсам. Кроме того, акция закрепляет грамотное экологическое поведение, в первую очередь, среди детей и молодёжи.
Напомним, акция по сбору макулатуры проходит сегодня по всей стране. Она направлена на продвижение идеи раздельного сбора мусора, улучшение экологической ситуации.