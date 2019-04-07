Екатеринбург, 7 апреля, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Уральцы активно включились в акцию по сбору макулатуры #СохранимЛес, которая стартовала в России 7 апреля. Вся собранная бумага будет сдана на предприятие по переработке вторсырья на безвозмездной основе.

(сс) anaterate Макулатура

Напомним, что национальный проект «Экология» уделяет особенное внимание вовлечению в переработку вторичного сырья. Помимо самого сбора макулатуры, участникам акции в этот же день предлагается посетить предприятие по сортировке и переработке бумажного вторсырья ООО «Экосервис» и своими глазами увидеть как бывший мусор становится ценным сырьем для производства.

«Мы собирали бумагу в нашем районе, хотели, чтобы он стал чище. Набралось много, было очень тяжело дотащить. Поставили мешок на скейтборд и так докатили!», — говорят первые участники акции.

Основная точка сбора макулатуры в Екатеринбурге расположена у основного здания Уральского государственного федерального университета, дополнительная точка работает около здания Уральского государственного университета имени Горького. На точках сбора участников встречают координаторы. Команда организаторов фиксирует количество сданной макулатуры каждым участником или командой участников и выдает активистам «макулатурного движения» наклейку и значок участника акции.

«Политики государства направлена на улучшение экологической обстановки во всей стране. Мы готовы сотрудничать в любых мероприятиях, которые помогут сделать чище наши города и леса», — говорит один из организаторов акции.

Надо отметить, что участие в акции принимают как отдельные горожане, так и целые организации. Особенно активны молодежные организации — команды общественного движения «Юнармии», ресурсного центра добровольчества «Сила Урала», Ассоциации студенческих спортивных команд и другие.

Акция стартовала во Владивостоке, а завершится в Калининграде. По итогам акции будет опубликован рейтинг регионов по сбору макулатуры. Кубок рекордсмена вручат трем регионам, собравшим наибольшее количество бумажного вторсырья. Победители также будут определены в личном и командном зачете по количеству сданной в этот день макулатуры.