Москва, 7 апреля, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил представителям прессы, что новый фильм режиссера Павла Лунгина «Братство», посвященный советским воинам-интернационалистам в Афганистане, должен выйти на экраны, как и планировалось ранее, 9 мая.

Цитата из к/ф «Братство». реж. Павел Лунгин. 2019. Россия Солдаты

Напомним, что член Совета Федерации Игорь Морозов обратился в министерство с настоятельной просьбой не пускать картину в российский прокат или отложить ее премьеру, так как, по его мнению, картина искажает историческую правду о событиях тех лет, а также вызывает негативную реакцию «афганцев». Между тем, глава министерства культуры однозначно высказался, что если уполномоченные органы не найдут нарушений каких-либо законов, то фильм на экраны выйдет. А в том, что так и будет, он уверен на 99,9 процентов.

Напомним, что после демонстративной акции Морозова, удивленный таким поворотом режиссер Павел Лунгин, вынужден был еще раз подчеркивать, что фильм создавался с большой любовью и сочувствием к участникам тех драматических событий и что в основе художественной работы лежат подлинные воспоминания генерала Николая Ковалева.