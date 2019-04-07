Москва, 7 апреля, 2019, 10:13 — ИА Регнум. В возрасте 70 лет скончалась вдова известного российского актёра Валерия Золотухина — Тамара Золотухина. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook её подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Тамара Золотухина скончалась 6 апреля. По предварительным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Золотухина была скрипачкой и второй супругой Валерия Золотухина. Поженились они в 1978 году. У них родился сын Сергей, который был барабанщиком в группе «Мертвые дельфины». Сергей Золотухин скончался в 2007 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известный советский и российский актёр Валерий Золотухин скончался в 2013 году в возрасте 71 года.