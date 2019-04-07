Сборная Швеции по керлингу вышла в финал ЧМ в Канаде
Эдмонтон, Канада, 7 апреля, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Мужская сборная команда Швеции по керлингу вышла в финал чемпионата мира, проходящем в Летбридже (Канада), обыграв команду Японии.
(сс) Cory Denton
«Камни» для кёрлинга
В полуфинальном матче сборная Швеции выиграла японцев со счетом 8:2.
Соперником Швеции в финале станет сборная Канады, которая на стадии четвертьфинала переиграла Шотландию (6:5), а на стадии полуфинала — Швейцарию (6:5 в экстра-энде).
Напомним, мужская сборная России по кёрлингу заняла на чемпионате мира девятое место, одержав четыре победы и потерпев девять поражений. В составе сборной России выступали: Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Евгений Климов, Сергей Глухов (скип).