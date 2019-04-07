Оттава, 7 апреля, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Хоккейная команда «Коламбус Блю Джекетс» обыграла клуб «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

(сс) Clker-Free-Vector-Images Хоккей

Игра, проходившая на льду «Канадиен тайр-цента» в Оттаве, завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей.

«Коламбус» явно доминировал на площадке и имел преимущество в три безответные шайбы уже к концу первого периода. В дальнейшем команда смогла удержать это свое превосходство до конца игры

У победителей шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа (4-я, 11-я минута), финский форвард «Коламбуса» Маркус Нутиваара (10-я), Александр Тексье (36-я), Оливер Бьеркстранд (50-я) и Рик Нэш (59-я в пустые ворота).

У их оппонентов годы на счету Томы Шабо (29-я) и Миккела Бёдкера (47-я).

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин сделал в матче две результативные передачи, что позволило ему нарать 59 передач в нынешнем регулярном сезоне НХЛ. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский в игре не участвовал.

Отметим, несмотря на победу и набранные 98 очков «Коламбус» не смог обойти в турнирной таблице восточной конференции НХЛ «Каролину» в первом раунде плей-офф будет играть с клубом «Тампа-Бэй Лайтинг». «Оттава» является аутсайдером восточной конференции, замыкая турнирную таблицу с 64 очками.