Вашингтон, 7 апреля, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Компания Apple перенесёт часть функций iTunes в Apple TV, а остальные разделит между несколькими приложениями, заявил разработчик приложений для iOS Стив Троутон-Смит на своей странице в социальной сети Twitter.

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Разработчик сообщил, что ему удалось обнаружить некоторые доказательства того, что в Apple планируют разделить приложение iTunes, которое стало слишком громоздким. В настоящее время через медиаплеер iTunes можно получить доступ к музыке, фильмам, приложениям для операционной системы iOS и электронным книгам.

Троутон-Смит предположил, что компания Apple перенесёт базу музыки и фильмов в приложение Apple TV, а для файлов остальных типов разработает отдельные приложения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта компания Apple представила сервис потокового вещания Apple TV+, облачный игровой сервис Arcade, а также платёжный сервис Apple Card.