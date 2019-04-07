Орехово-Зуево, Московская область, 7 апреля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. В Московской области в частном жилом доме в городском округе Орехово-Зуево в результате пожара погибли два человека. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб Подмосковья.

24.mchs.gov.ru Пожарный

Сообщается, что частный жилой дом сгорел в городском округе Орехово-Зуево. При разборе завалов сгоревшей конструкции были обнаружены тела двух человек. Ещё один человек получил ранения.

Личности погибших устанавливаются. Также выясняются причины пожара.