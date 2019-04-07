Чита, 7 апреля, 2019, 09:43 — ИА Регнум. В Чите в Забайкальской краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема открылся Международный фестиваль искусств «Цветущий багульник». 44-й музыкальный форум продлится до 21 апреля. Открыл одно из крупнейших культурных событий региона Камерный оркестр творческой мастерской Леонида Лундстрема (племянника знаменитого джазмена) из Москвы. В его исполнении прозвучали произведения сочинения П.И. Чайковского, И.С. Баха, Г.Ф. Телемана, Б. Бартока.

Константин Маковский. Музыкальный вечер. 1906

Как сообщает информационный портал zab-cultura.ru, фестивальная афиша традиционно разнообразна. Так критики выделяют такие события как выступление квартета «Гранат» с программой «Body and soul», артистов Петербургской оперетты в знаменитом мюзикле «Призрак оперы», экспериментального кавер-проекта «FX QUARTET», концерты еще одно представителя музыкальной династии — внучатого племянника Олега Лундстрема, лауреата международных конкурсовскрипача Пётра Лундстрема и пианистки Марии Воскресенской, виолончелиста Алексея Жилина.

21 апреля фестиваль завершится гала-концертом одного из самых известных коллективов России — Хора имени М.И. Пятницкого.

Выступления участников форума пройдет не только в Чите, по традиции будет организовано несколько гастрольных концертов в районы Забайкальского края.