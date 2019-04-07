Глендейл, США, 7 апреля, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» обыграл хоккеистов «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

(сс) Lisa Gansky Джейкоб Труба в составе хоккейного клуба «Виннипег Джетс»

Игра проходила на льду «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

У победителей шайбы на счету Марка Шайфли (16-я минута), Джейкоба Трубы (23-я), Кайла Коннора (31-я) и Николая Элерса (36-я в меньшинстве).

У их соперников отличились Алекс Гальченюк (3-я в большинстве) и Брэд Ричардсон (44-я).

Отметим, по итогам встречи «Виннипег» с 99 очками находится на четвертом месте турнирной таблицы западной конференции НХЛ, обогнав «Сент-Луис», что позволит «Виннипегу» начать серию плей-офф на своем домашнем льду. «Аризона» там же на девятой позиции с 86 очками, клубу не хватило 4 очков до выхода в финальную серию.