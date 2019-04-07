Вашингтон, 7 апреля, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Американская компания Relativity Space, разрабатывающая технологию производства ракет методом 3D-печати, заключала контракт, предусматривающий запуск ракеты в 2021 году. Об этом сообщает SpaceNews.

(сс) Free-Photos Звездное небо

Соглашение с канадским спутниковым оператором Telesat стало первым публичным коммерческим контрактом для компании Relativity Space, основанной в 2015 году. Контракт предусматривает запуск спутников Telesat LEO с помощью ракеты-носителя Terran 1 Relativity.

Исполнительный директор Relativity Space Тим Эллинс отметил, что ранее компания заключила ещё один коммерческий контракт, условия которого не разглашаются.

Для производства ракет с использованием аддитивных технологий компания Relativity Space разработала собственную установку Stargate, которая является крупнейшим в мире 3D-принтером для металлов. В компании рассчитывают изготавливать методом 3D-печати до 95% компонентов космических ракет, включая двигатели.

В частной ракетно-космической компании рассчитывают, что стоимость запуска ракеты-носителя Terran 1, способной вывести до 1250 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, не будет превышать $10 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в Ростехе рассказали, что на самарском предприятии «Кузнецов» запустили крупнейшую в России установку для производства деталей для турбин методом 3D-печати.