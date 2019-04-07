Катовице, Польша, 7 апреля, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Российский боксер Дмитрий Чудинов, являющийся бывшим временным чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проиграл нокаутом польскому боксеру Роберту Пачежевскому в бою за титул интернационального чемпиона Польши, проходившем в Катовице (Польша).

Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

В первом раунде Чудинов активно шёл вперед, стремясь перевести бой на ближнюю дистанцию, однако его оппонент был быстрее. В начале второго раунда российский боец оказался в нокдауне, но несмотря на это смог продолжить бой и снова затем попал в нокдаун, после чего судья принял решение об останове поединка и присуждении победы Пачежевскому.

Это поражение стало пятым в карьере 32-летнего Чудинова и третьим подряд. Теперь в активе российского боксера 21 выигранный бой (13 нокаутом), 2 ничьи и 5 поражений. На счету его 26-летнего соперника 2 победы (16 нокаутом) и одно поражение.