Чикаго, США, 7 апреля, 2019, 09:13 — ИА Регнум. В американском городе Чикаго в результате стрельбы ранения получили по меньшей мере шесть человек, в том числе дети. Об этом накануне, 6 апреля, сообщает издание Chicago Tribuneсо ссылкой на правоохранительные органы.

Полиция Чикаго

Стрельба произошла в районе Вест Инглвуд во время семейного праздника в 18:25 по местному времени (2:25 7 апреля по московскому времени).

В результате стрельбы ранения получили шесть человек, в том числе два ребенка.

Мальчик восьми лет был ранен в грудь, девочка десяти лет — в голень. Обоих детей госпитализировали, медики смогли стабилизировать их состояние.

Также ранения получили трое мужчин и одна девушка. Все они были также госпитализированы, состояние девушки — критическое.

Полиция не сообщает информацию о том, кто именно стрелял и есть ли у правоохранителей подозреваемые.