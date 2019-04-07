Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в столице Китая
Пекин, 7 апреля, 2019, 09:02 — ИА Регнум. В столице Китайской Народной Республики — городе Пекине произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает китайский сейсмологический центр.
Андрей Грук ИА Красная Весна
Храм Неба. Пекин, Китай
Землетрясение произошло в 13:25 по местному времени (8:25 по московскому времени) в районе Хайдянь.
Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Землетрясение было не очень сильным.