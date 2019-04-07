Питтсбург, США, 7 апреля, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в овертайме над командой «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного сезона НХЛ.

Логотип хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз»

Игра, проходившая на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге, закончилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3.

У победителей шайбы на счету Брендана Смита (13-я минута), Брэди Шея (53-я) и российского форварда «Рейнджерс» Владислава Наместникова (54-я в большинстве), который также записал на свой счет результативную передачу. Победную шайбу в овертайме забросил Райан Строум (63-я).

У их оппонентов голами отметились Синди Кросби (7-я), Ник Бьюгстад (43-я) и Джейк Гюнцель (58-я), чья шайба позволила гостям перевести игру в овертайм.

Отметим, несмотря на поражение, «Питтсбург» со 100 очками находится на шестом месте турнирной таблицы восточной конференции и в первом круге плей-офф встретится с командой «Нью-Йорк Айлендерс». «Рейнджерс» с 78 очками находится там же на двенадцатой строчки вне зоны финальной серии Кубка Стэнли.