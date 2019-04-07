Москва, 7 апреля, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Владимир Мединский в торжественной обстановке вручи художественному руководителю Малого театра, народному артисту СССР Юрию Соломину новый трудовой договор. На этот раз — бессрочный контракт. Случай, как признался глава ведомства, первый в его практике.

Mkrf.ru Юрий Соломин

Так отмечены заслуги известного актера, режиссера и руководителя коллектива. Министр культуры подчеркнул, что Малый театр — один из лидеров среди российских театров и по популярности у зрителей, и по сбору собственных внебюджетных средств.

Как одним из крупных достижений в деле пропаганды российского театра, было открытие филиала в Сибири — в городе Когалым. В свою очередь Юрий Соломин поблагодарил министра за высокую оценку его тридцатилетней работы в театре.