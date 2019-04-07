Москва, 7 апреля, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал высокую оценку личным и деловым качеством своей соратницы, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом российский лидер заявил в фильме «Валентина», который вышел в эфире на канале «Россия 1» в честь юбилея спикера Совета Федерации.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

По словам Путина, Матвиенко в своей деятельности всегда нацелена на результат, и всегда материале того, чем занимается.

«У Валентины Ивановны есть несколько черт, которые ее отличают от многих коллег. Во-первых, она всегда в материале того, чем занимается. Во-вторых, она всегда нацелена на конкретный результат. Она над ним работает», — сказал Путин.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что у Матвиенко всегда есть собственное мнение, которое основано на её опыте и знании предмета. Она не стесняется и не боится отстаивать своё мнение, даже если оно не совпадает с мнением её коллег, сказал Путин.