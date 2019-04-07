Осло, 7 апреля, 2019, 08:59 — ИА Регнум. В норвежской металлургической компании Norsk Hydro заявили, что ущерб от кибератаки на сервера организации составил от 300 до 350 млн норвежских крон ($34,8 — $40,6 млн). Об этом сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Кибератака на сервера компании, начавшаяся 19 марта, привела к частичной остановке производства. В компании сообщили, что в настоящее время все производственные процессы осуществляются в штатном режиме, однако сохраняются проблемы в работе администрации.

Из-за кибератаки подразделения компании Extrusion Europe, Extrusion North America и Precision Tubing работали с производительностью, составляющей 90% от нормальной, а подразделение Building Systems — с производительностью около 75%.

Издание отмечает, что норвежская компания страховала киберриски в американской страховой корпорации American International Group, однако ущерб может превысить предел максимальной компенсации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта стало известно о кибератаке на сервера компании Norsk Hydro.