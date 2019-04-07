Москва, 7 апреля, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля Али Багаутинов одержал победу над другим российским спортсменом Вартаном Асатаряном на турнире Fight Nights Global 92, проходившем в Москве.

Джордж Уэсли Беллоуз. Ночной клуб. 1907

Бой продлился в течение всех пяти раундов, и по его итогам все пять судей присудили победу Багаутинову со счетом 48:47, 49:46, 48:47. Асатарян в схватке выглядел активнее, однако победитель действовал эффективнее, что и сказалось на единогласном решении судей.

Отметим, этот поединок стал 25-м для 33-летнего Багаутинова в рамках ММА, теперь на его счету 19 побед (10 — досрочно) и 6 поражений. Для 26-летнего Асатаряна это восьмое поражение в боях ММА при 15 победах (также 10 досрочно).