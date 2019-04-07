Москва, 7 апреля, 2019, 08:47 — ИА Регнум. 7 апреля в московском зале «Вегас Сити Холле» с большим концертом выступит основатель и лидер легендарной британской рок-группы Кен Хенсли. В Москве музыкант вместе со своей новой группой Live Fire сыграет знаменитый драматический и энергетический рок: прозвучат как произведения Uriah Heep, ставшие классикой, так и новый, по словам 73-летнего исполнителя, неожиданные композиции.

(сс) KIMDAEJEUNG Электрогитара

Хенсли впервые приехал с концертами в Россию в 2002 году. С тех пор он выступает в разных городах страны раз в два-три года.