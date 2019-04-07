Тюмень, 7 апреля, 2019, 18:07 — ИА Регнум. В Тюмени многие не знают, где в городе расположены предприятия, принимающие макулатуру. Этот факт выявился во время проведения акции «Молодёжки ОНФ» #СохранимЛес. Акция прошла в пяти точках города. Было собрано 726 кг макулатуры, сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор мероприятия Тимур Нигматуллин.

Команда «Молодёжки ОНФ — Тюмень» Сбор макулатуры в Тюмени

Команда «Молодёжки ОНФ-Тюмень» По университетским сусекам бумаги наскребли

Началась всероссийская экологическая акция #СохранимЛес 7 апреля во Владивостоке, а финиширует в Калининградской области. В Тюмени горожане несли бумажное вторсырьё в ТЦ «Зелёный берег», в детскую библиотеку «Радуга», в Западно-Сибирский государственный колледж, медицинский колледж и Университет Северного Зауралья.

«Большинство из 62 участников — студенты, собравшие старые тетради с лекциями, бумагу по кафедрам. Самыми активными были ребята из аграрного университета Северного Зауралья. В библиотеку несли макулатуру в основном школьники. В торговом центре больше шла консультационная работа. Многие люди, оказывается, не знают элементарно куда сдать макулатуру в Тюмени. Мы в принципе рады результату. Это первый наш коллективный опыт по сбору бумажного вторсырья и мы полагали, что соберём меньше», — рассказал о ходе акции Тимур Нигматуллин.

Активисты напомнили тюменцам, что переработка одной тонны макулатуры может сэкономить 20 тысяч литров воды, одну тысячу киловатт электроэнергии, а также избежать вырубки более одного миллиона гектара леса за год.

Команда «Молодёжки ОНФ -Тюмень» Участники акции #СохранимЛес получали буклеты и значки

«Сегодня многие говорят о необходимости сортировки и переработке мусора. Но, зачастую даже не знают, с чего начать. Отделить бумагу от других отходов — одна из самых простых и понятных задач. В СССР была прекрасная традиция сбора макулатуры. Её необходимо возрождать. Акция #СохранимЛес это то, что мы можем сделать здесь и сейчас, чтобы улучшить экологию в нашей стране», — поделился мыслями руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич .

Всю собранную макулатуру молодые тюменцы передадут региональному оператору по обращению с отходами для дальнейшей переработки. А на сайте СохранимЛес.ру можно узнать о рейтинге самых активных регионов по сбору макулатуры 7 апреля.