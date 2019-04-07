Москва, 7 апреля, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что годы её работы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным были сложными, но крайне интересными и насыщенными. Об этом Матвиенко сказала в фильме, вышедшем в эфире на телеканале «Россия 1» в честь её юбилея.

Kremlin.ru Владимир Путин и Валентина Матвиенко

«Вы знаете, я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича, и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни. Они были трудными, они были сложными, но они были очень интересными, насыщенными», — сказала Матвиенко.

Также Матвиенко рассказала, что президент Владимир Путин формирует свою политическую команду исходя из принципа доверия.

«Если он человека приглашает в команду, то это значит, что он ему доверяет, это его принцип», — пояснила Матвиенко.