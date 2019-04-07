Вашингтон, 7 апреля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Российский капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин восьмой раз стал обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему в сезоне НХЛ снайперу.

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

На счету 33-летнего российского игрока 51 шайба в «регулярке», у его ближайшего конкурента немецкого форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля — 50 шайб в нынешнем сезоне.

Это восьмой «Морис Ришар Трофи» в карьере Овечкина, российский хоккеист является лидером по данному достижению, так как никто кроме него не получал эту награду более двух раз подряд. Дважды её получали Павел Буре, Джером Игинла, Стивен Стэмкос и Сидни Кросби.

Отметим, Александр Овечкин в прошлом сезоне с командой «Вашингтон Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли и был признан самым ценным игроком плей-офф.