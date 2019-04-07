Милуоки, США, 7 апреля, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» нанес поражение команде «Милуоки Бакс» в матче регулярного сезона НБА.

(сс) Erik Drost Д’Анджело Расселл в составе баскетбольного клуба «Бруклин Нетс»

Встреча проходила на паркете «Файсерв-форума» в Милуоки и закончилась со счетом 133:128 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком матча стал, несмотря на поражение, разыгрывающий «Милуоки» Эрик Бледсо, который оформил в матче дабл-дабл с 33 очками и 11 результативными передачами.

Самым результативным у победителей стал Д’Анжело Рассел, также оформивший дабл-дабл в матче с 25 очками и 10 голевыми передачами.

Отметим, по итогам встречи «Бруклин» с показателем побед/поражений 40−40 продолжает бороться за место в плей-офф, находясь на шестом месте турнирной таблицы восточной конференции НБА. «Милуоки» является там же лидером с показателем 59−21, обеспечив себе участие в финальной серии.