Москва, 7 апреля, 2019, 08:22 — ИА Регнум. Российский певец Валерий Леонтьев перенес на более позднее время два своих концерта в рамках гастрольного тура «Я вернусь» из-за болезни.

(сс) Okras Валерий Леонтьев

По словам Леонтьева, из-за болезни он вынужден перенести два концерта в Твери и Рыбинске.

«Я заболел, поэтому вынужден перенести два концерта в Твери и в Рыбинске. Не грустите — «Я вернусь!» P.S. Мед и малина имеются. Всем здоровья!» — сказано в сообщении Леонтьева.

При этом певец не уточнил, чем именно он болен.

Напомним, что 20 марта Леонтьеву исполнилось 70 лет. Ранее он уже отменял свои концерты из-за болезней. Так, в 2018 году он отменил два концерта на фестивале «Новая волна» из-за пневмонии. Также в 2018 году он отменил концерт в Туле из-за гипертонии.