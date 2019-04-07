Тюмень, 7 апреля, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Медики Тюмени спасают жизнь девочки, выпавшей вечером 6 апреля 2019 года из окна с 10 этажа многоэтажки на улице Амурской, 4. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

(сс) TaniaVdB Селфи

«Вызов поступил в 20:01, прибытие бригады скорой помощи — 20:06. Пациент доставлен в ОКБ № 2, где врачи диагностировали серьёзную сочетанную травму. В экстренном порядке нейрохирурги провели операцию. Подросток находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких в медикаментозном сне. Врачи оценивают состояние как тяжёлое, но стабильное», — гласит официальный комментарий депздрава.

В социальных сетях очевидцы инцидента сообщили, что девочка делала селфи: «её держали мальчики, отпустили, и она упала на железное крыльцо, а с него на асфальт».