Вашингтон, 7 апреля, 2019, 08:22 — ИА Регнум. Количество пользователей Skype, которые могут одновременно участвовать в групповом сеансе аудио или видеосвязи, было увеличено с 25 до 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба Skype.

(сс) Sam Azgor Skype

Функция совершения звонков в группах, в которых состоит не более 50 человек, активируется после обновления мессенджера до последней версии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в приложении Skype появилась функция размытия заднего фона при сеансах видеосвязи.