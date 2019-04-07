Москва, 7 апреля, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Православные христиане сегодня, 7 апреля, в воскресенье, отмечают религиозный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

Сандро Боттичелли. Благовещение. 1489—1490

Благовещение — один из 12 главных христианских праздников. Праздник посвящен событию, которое было описано в Евангелии от Луки. В этот день более двух тысяч лет назад Богородице явился архангел Гавриил и провозгласил ей благую весть (отсюда и название праздника) о том, что она, будучи девой, от Духа святого родит Иисуса Христа.

Праздник Благовещения отмечается ровно за девять месяцев до Рождества Христова.

В этот праздник христиане выпускают на волю голубей, так как голубь является символом Святого Духа, который сошел в тот день на Деву Марию.

Сегодня, по традиции, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля. Также предстоятель Русской православной церкви выпустит в небо над Соборной площадью белых голубей.

Кроме того сегодня, в четвертое воскресенье Великого поста, православная церковь празднует память святого Иоанна Лествичника, который жил в VI веке нашей эры. Он знаменит благодаря своему сочинению «Лествицы» («Лестницы»). Это книга о духовном восхождении к совершенству и добродетелях.