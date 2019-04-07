Тампа, США, 7 апреля, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров превзошел достижение другого российского хоккеиста Александра Могильного по количеству очков, набранных за один сезон в НХЛ.

(сс) arctic_whirlwind Никита Кучеров

В матче его клуба с командой «Бостон Брюинз» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу, что позволило ему набрать 128 (41 шайба + 87 результативных передач) очков. Данное количество перекрыло достижение Александра Могильного, на счету которого 127 очков в сезоне 1992/93 в составе команды «Баффало».

Кроме этого 128 очков в нынешнем сезоне позволили Кучерову стать обладателем трофея «Арт Росс Трофи», который вручают хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков за один регулярный сезон в НХЛ.

Отметим, абсолютный рекорд по количеству очков, набранных за сезон, принадлежит канадскому игроку Уэйну Грецки, набравшему 215 (52 шайбы + 163 голевые передачи) очков в сезоне 1985/86, играя за команду «Эдмонтон».