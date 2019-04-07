Киев, 7 апреля, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, чем он займется в первую очередь, если станет главой государства. Об этом Зеленский рассказал в эфире «Радио Свобода».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По словам Зеленского, в случае победы на выборах главы государства первым делом отправится по всем регионам Украины, чтобы разобраться с ситуацией на местах.

«Мне кажется, что на первом этапе президенту следует поехать в регионы и города Украины, которые уже давно требуют внимания со стороны властей. Их много в нашей стране. А уже потом — официальные визиты за границу», — рассказал Зеленский.

Журналисты уточнили у Зеленского, а в какие страны он первым делом отправится, если станет президентом Украины. Зеленский затруднился с ответом и лишь отметил, что многое зависит от политической ситуации, которая постоянно меняется.

При этом Зеленский подчеркнул, что, в случае своей победы на выборах, он по-прежнему намерен внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о снятии иммунитета с президента и всех депутатов, а также закон об импичменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во второй тур президентских выборов на Украине прошли два кандидата — Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко. При этом за Зеленского отдали свои голоса почти в два раза больше граждан, чем за Порошенко.