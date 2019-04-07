Сент-Луис, США, 7 апреля, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Ванкувер Кэннакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

(сс) Michael Miller Владимир Тарасенко в составе хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз»

Игра, проходившая на льду арены «Энтерпрайз-цент» в Сент-Луисе, завершилась в серии буллитов победой хозяев со счетом 3:2.

У победителей голы на счету Брендена Шэнна (12-я минута) и российского форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко (51-я в большинстве), также записавшего на свой счет в матче одну результативную передачу. Победный бросок в серии послематчевых буллитов на счету нападающего Райана О’Райлли.

У их оппонентов шайбами отметились Тэннер Пирсон (44-я в большинстве) и шведский форвард «Ванкувера» Элиас Петтерсон (58-я в большинстве).

Российский коллега Тарасенко по клубу Иван Барабашев не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам матча «Сент-Луис» с 99 очками находится на четвертом месте турнирной таблицы западной конференции НХЛ, обеспечив себе участие в плей-офф. «Ванкувер» там же на двенадцатой позиции с 81 очком вне зоны участия в финальной серии Кубку Стэнли.