Ханты-Мансийск, 7 апреля, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Жители Югры спасли 7 апреля 50 деревьев, собрав 2 858 килограмм макулатуры в рамках акции «Молодёжки ОНФ» по сбору бумажного вторсырья #СохранимЛес. По итогам акции к 17:00 по местному времени ханты-мансийцы показали третий результат по стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Югра, Россия

Акция #СохранимЛес проходит в большинстве регионов России. Её цель — собрать как можно больше макулатуры во спасение живого щита, лёгких наших городов — деревьев. В Югре акцию проводила команда «Молодёжки ОНФ — Югра» в пяти точках столицы региона — Ханты-Мансийске.

Команда «Молодёжки ОНФ-Югра» Люди привозили макулатуру на машинах

Организаторы #СохранимЛес признались, что сами не ожидали большого наплыва участников. На массовость повлияла широкая реклама акции, в том числе и в городских газетах, считают активисты. Макулатуру принесли 458 горожан. Один из участников освободил гараж, привезя 400 кг бумаги, коробок, старых газет и журналов.

«Самыми активными были школьники. Некоторым из них дома рассказали, как в советское время пионеры соревновались по сбору макулатуры — кто больше. Ребята с азартом приносили бумагу, отжившую своё. Мероприятие прошло в позитивном ключе: ребята провели время с пользой для общества, для города. Кстати, половину собранного вторсырья принесли студенты технолого-педагогического колледжа», — поделилась подробностями с корреспондентом ИА REGNUM координатор акции Анастасия Потехина.

Примечательно, что большинство опрошенных в паблике «Молодёжка ОНФ — Югра» сообщили, что выкидывают бумагу в мусорное ведро, тогда как 60 килограммов макулатуры — это одно сохранённое дерево. Переработка одной тонны макулатуры может спасти порядка 10 деревьев, двадцать тысяч литров воды, тысячу киловатт электроэнергии, а также сократить выброс в атмосферу до 1700 килограмм углекислого газа. Об этом участникам акции сообщали активисты «молодёжки», акцентируя внимание на важности раздельного сбора мусора.

Команда «Молодёжки ОНФ — Югра» Расписываемся за каждый килограмм

Студенты Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа начали спасать лес с 4 апреля.

«Студенты приносили все свои ненужные тетрадки, книги, журналы и так далее, тем самым освобождаясь от ненужной бумаги. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто поддержал акцию #СохранимЛес. Было очень приятно видеть студентов и преподавателей с большими пакетами, коробками, плакатами и понимать, что все это несут на благо природе. За три дня на корпусе Гагарина, 3 собрали 500 кг макулатуры, на корпусе Чехова, 16 — 712 кг, на корпусе Уральская, 11 — 654 кг, а это значит, что спасено 31 одно дерево», — сообщает координатор акции в колледже Мария Андрейцева.

Вся собранная макулатура пойдёт в переработку. Ребята из команды «Молодёжка ОНФ — Югра» сообщили, что полезную акцию, направленную на сохранение лесных богатств, планируют сделать традиционной. Сегодня ханты-мансийцы доказали актуальность экологических мероприятий столице Югры.

Команда «Молодёжка ОНФ-Югра» Команда акции #СохранимЛес — Югра

Отметим, что результаты акции фиксируются на сайте Сохранимлес.рф. Югра на данный момент показывает в сборе макулатуры третий результат по России.