Барселона, Испания, 7 апреля, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси установил новый рекорд по количеству победных матчей в чемпионате Испании по футболу, после победы его команды в матче 31-го тура Примеры против мадридского клуба «Атлетико».

YaNiS2017 Лионель Месси

Эта победа стала 335 победным матчем в чемпионате Испании в карьере 31-летнего аргентинца. По ее итогам Месси обошел бывшего вратаря мадридской команды «Реал» Икера Касильяса, который сыграл 334 победных в Примере, что позволило аргентинскому игроку выйти на первое место по данному показателю.

Отметим, матч 31 тура испанского футбольного чемпионата между командами «Барселона» и «Реал» закончился победой каталонской команды со счетом 2:0. Месси отметился голом во встрече на 86-й минуте.

Напомним, аргентинец выступает за «Барселону» с 2004 года и за это время 6 раз становился чемпионом Испании и 4 раза выигрывал Лигу чемпионов.