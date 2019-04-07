Киев, 7 апреля, 2019, 07:33 — ИА Регнум. Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа». Об этом Геращенко сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Геращенко указывает, что в сериале «Слуга народа», где Зеленский исполняет роль президента Голобородько, его герой оскорбляет людей с инвалидностью, употребляя слова «олигофрены» и «дауны».

"Мы строим европейскую Украину, толерантное государство, где язык ненависти и вражды недопустим. Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе», — пишет Геращенко.

Вице-спикер заявила, что уже направила запросы в ряд инстанций для того, чтобы они дали оценку высказываниям Зеленского. Также она намерена добиваться от министра внутренних дел Украины Арсена Авакова возбуждения против Зеленского уголовного дела. Геращенко настаивает, чтобы дело против Зеленского было возбуждено по «по факту дискриминации кандидатом в президенты Зеленским людей с особыми потребностями, разжигания вражды».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шоумен Зеленский, который ранее не занимался политикой, вышел на это поприще благодаря сериалу «Слуга народа», где он играет школьного учителя, который становится президентом Украины.

В первом туре президентских выборов на Украине, который состоялся 31 марта, Зеленский набрал больше всех голосов и вышел во второй тур. Другой кандидат, который вышел во второй тур — это действующий глава государства Пётр Порошенко, за которого проголосовали в два раза меньше граждан, чем за Зеленского.