Вашингтон, 7 апреля, 2019, 07:33 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» нанес поражение с сухим счетом хоккеистам «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

(сс) Lisa Gansky Мэтт Мартин в составе хоккейного клуба «Нью-Йорк Айлендерс»

Игра, проходившая на льду арены «Кэпитал-Уан» в Вашингтоне, закончилась победой гостей со счетом 3:0.

У победителей голы на счету оформившего в матче дубль (23-я, 51-я минуты) финского форварда «Айлендерс» Валттери Флиппулы, ставшего главным героем игры, ещё одна шайба на счету нападающего Мэтта Мартина, отправившего шайбу на 58-й минуте в пустые ворота соперника.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и другие его российские партнеры по клубу не отметились в игре никакими результативными действиями.

Отметим, оба клуба уже обеспечили себе участие в плей-офф нынешнего сезона. По итогам матча «Айлендерс» с 103 очками находится на четвертом месте турнирной таблицы восточной конференции НХЛ. «Вашингтон» там же и несмотря на поражение сохранил свою треть позицию.