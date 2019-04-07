Краснодар, 7 апреля, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Президент футбольного клуба российской футбольной Премьер-лиги Сергей Галицкий дал свой комментарий по поводу ситуации, сложившейся с полузащитником команды Павлом Мамаевым, находящимся в СИЗО за участие в нескольких драках в центре Москвы в октябре 2018 года. Владелец клуба рассказал об этом 7 апреля в интервью на передаче «Русские норм!» на YouTube.

Usfootball.info Павел Мамаев

Как рассказал владелец «Краснодара», клуб не мог никак не отреагировать на данную ситуацию. Кроме это, по словам Галицкого, «Краснодар» никого не наказывал в сложившейся с Мамаевым ситуации, так как наказывать — это дело суда.

Также он отметил, что 11 тысяч юных воспитанников «Краснодара» должны знать, что статус футболиста и его высокий заработок налагает на спортсмена определенную ответственность, так как он является примером для юных спортсменов.

«Если они думают, что живут в обществе и они свободны от него, то надо к классику обращаться. Когда их фамилии на стадионах выкрикивают десятки тысяч, это налагает на них обязательства; хотят они этого, не хотят — они должны это понимать», — заявил Сергей Галицкий.

Напомним, футболисты Павел Мамаев, являющийся полузащитником клуба «Краснодар», и Александр Кокорин, являющийся нападающим «Зенита», устроили несколько драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. На время следствия игроки были заключены в СИЗО, где и находятся в настоящее время.