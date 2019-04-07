Владелец «Краснодара» объяснил, почему он разорвал контракт с Мамаевым
Краснодар, 7 апреля, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Президент футбольного клуба российской футбольной Премьер-лиги Сергей Галицкий дал свой комментарий по поводу ситуации, сложившейся с полузащитником команды Павлом Мамаевым, находящимся в СИЗО за участие в нескольких драках в центре Москвы в октябре 2018 года. Владелец клуба рассказал об этом 7 апреля в интервью на передаче «Русские норм!» на YouTube.
Как рассказал владелец «Краснодара», клуб не мог никак не отреагировать на данную ситуацию. Кроме это, по словам Галицкого, «Краснодар» никого не наказывал в сложившейся с Мамаевым ситуации, так как наказывать — это дело суда.
Также он отметил, что 11 тысяч юных воспитанников «Краснодара» должны знать, что статус футболиста и его высокий заработок налагает на спортсмена определенную ответственность, так как он является примером для юных спортсменов.
«Если они думают, что живут в обществе и они свободны от него, то надо к классику обращаться. Когда их фамилии на стадионах выкрикивают десятки тысяч, это налагает на них обязательства; хотят они этого, не хотят — они должны это понимать», — заявил Сергей Галицкий.
Напомним, футболисты Павел Мамаев, являющийся полузащитником клуба «Краснодар», и Александр Кокорин, являющийся нападающим «Зенита», устроили несколько драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. На время следствия игроки были заключены в СИЗО, где и находятся в настоящее время.