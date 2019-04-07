Москва, 7 апреля, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Запуск спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк запланирован на 13 мая, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Vestnik-glonass.ru ИСЗ ГЛОНАСС

Для запуска космического аппарата будет использоваться ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

По данным информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения, в настоящее время в состав орбитальной группировки ГЛОНАСС входит 26 космических аппаратов. 24 спутника используются по целевому назначению, один — находится на этапе лётных испытаний, ещё один аппарат выведен в орбитальный резерв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2018 года спутник «Глонасс-М» №716 был планово переведён в орбитальный резерв.