Донецк, 7 апреля, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Столкновение между украинскими пограничниками и радикальным националистом произошло в Донбассе. Поводом стали деньги, рассказал официальный представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов, передает Первый республиканский телеканал.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Стычка произошла из-за возможности собирать деньги с мирных граждан. На протяжении нескольких месяцев добровольческий корпус «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирал деньги с граждан на пропускном пункте «Марьинка». Поборы превратились для радикалов в постоянный и стабильный доход.

Затем из-за схемы «откатов» произошел конфликт между радикалами и военными, несколько членов корпуса были арестованы. Из мести и для устрашения снайпер националистов выстрелил в пограничника, ранив его. Украинская сторона обвинила в инциденте Народную милицию и использовала стрельбу в качестве повода для закрытия «Марьинки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нетрезвые украинские силовики подорвались на своем минном поле под поселком Верхнеторецкое. Двое военных получили ранения.

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