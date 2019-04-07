Белен, Бразилия, 7 апреля, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Мост через реку Можу в северной части Бразилии рухнул после того, как в его опору врезалось небольшое судно. Об этом сообщает Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Губернатор штата Пара Хелдер Барбальо рассказал, что такое происходит не впервые. В своем микроблоге в Twitter он опубликовал небольшое видео.

Спасатели, прибыв на место происшествия, не обнаружили ни экипажа судна, ни документов. Данные о пострадавших не приводятся.

Барбальо также опубликовал копию указа о введении в штате режима чрезвычайной ситуации. Населению сообщают о возможных способах переправы паромами.

Мост соединяет фермерские районы Бразилии с портами на севере. Каждый день по нему следует транспорт с кукурузой и бобами.

https://twitter.com/helderbarbalho/status/1114475993891258368

Как сообщало ИА REGNUM, техники частной компании Autostrade подделали показатели датчиков, что, в числе прочего, привело к обрушению моста Моранди в Генуе в августе 2018 года, при котором погибли 43 человека. Обвинение в подделке данных предъявлено пяти подозреваемым.

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