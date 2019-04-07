Москва, 7 апреля, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Призыв министров иностранных дел стран «Большой семёрки» об освобождении украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, говорит о начале новой волны давления на Россию. Об этом заявил политолог, экономист Александр Дудчак, передает RT.

Otvertka74 Цитата из видео Таран у Керченского моста. Много мата, извините.

С подобными заявлениями выступают и страны «Большой семёрки», и страны НАТО, отметил он. Таким образом Россию обвиняют в неких проступках, которые она не совершала и не провоцировала.

Дудчак заявил, что странам G7 прекрасно известно о том, что именно произошло в Чёрном море в ноябре 2018 года, однако события им выгодно подавать в определенном свете. Более того, без поддержки западных стран Киев вообще не пошел бы на провокацию, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года команды трех украинских военных кораблей были задержаны российскими пограничниками в Чёрном море за вторжение в территориальные воды. Моряков поместили под стражу, в отношении них ведется следствие. Главы МИД стран G7 6 апреля призвали Россию освободить экипажи кораблей.