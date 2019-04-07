Париж, 7 апреля, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» призвали российские власти освободить украинских моряков, задержанных в ноябре в результате инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в итоговом коммюнике встречи министров во Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM ВМС Украины

Министры выразили сильную озабоченность из-за действий России в Чёрном море, что, как отмечается, «опасным образом усилило напряженность». Они призвали Россию освободить задержанные украинские экипажи и корабли, а также «не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал «новые юридические процедуры», которые задействуют Киев и G7 для освобождения моряков. Экипажи трех украинских кораблей были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе за вторжение в территориальные воды.

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