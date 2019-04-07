Лондон, 7 апреля, 2019, 03:41 — ИА Регнум. Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла. Беседа была посвящена инцидентам в Эймсбери и Солсбери, рассказал журналистам дипломат.

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По словам Яковенко, Роули очень мало знает о произошедшем с ним и с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем, который вместе с дочерью Юлией якобы был отравлен в Солсбери. Так, британцу неизвестно о расследовании происшествия в Эймсбери и о том, чем его лечили. Все сведения Роули получает из СМИ.

Яковенко отметил, что каких-либо претензий к России у Роули нет. Судя по всему, он и его родственники хотят разобраться в произошедшем. Официальные доклады британских властей им предоставлены не были. В резиденции российского посла Роули получил копии доклада «Солсбери: вопросы без ответов», который подготовили дипломаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, британские власти обвиняют Россию в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей сильнодействующим веществом «Новичок» в марте 2018 года в городе Солсбери. Москва отвергает обвинения и указывает на отсутствие внятных доказательств.

Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджесс пострадали от яда в июле того же года в Эймсбери. Стерджесс скончалась в больнице и была кремирована, тогда как Роули выжил и был выписан из больницы после курса лечения.