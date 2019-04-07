Москва, 7 апреля, 2019, 03:12 — ИА Регнум. Публичный статус не снимает с футболистов принятых в обществе ограничений, а напротив, налагает дополнительные обязательства. Об этом заявил президент и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий, комментируя расторжение контракта с полузащитником Павлом Мамаевым в интервью Елизавете Осетинской, запись которого доступна в YouTube.

Usfootball.info Павел Мамаев

Галицкий пояснил, что руководство клуба не могло не отреагировать на потасовки с участием футболиста, произошедшие в Москве в октябре 2018 года. Судебный процесс над Мамаевым и заключение его под стражу бизнесмен назвал «тяжелым уроком».

«Когда их фамилии выкрикивают на стадионе десятки тысяч человек, это налагает на них обязательства, хотят они того или нет. Если не хотите этих ограничений, то ведите другую жизнь», — сказал Галицкий.

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Поведение игроков должно быть примером для юных футболистов, добавил он, отметив, что в академии при клубе занимаются 11 тыс. мальчиков. Они должны понимать, что могут стать примером для других, выступая за клуб, и за это будут получать большие деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин участвовали в двух драках в центре Москвы и избили двух человек. Они останутся под стражей до 25 сентября. Инцидент с участием футболистов приобрел большой общественный резонанс.

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