Канны, Франция, 7 апреля, 2019, 08:25 — ИА Регнум. 6 апреля на MIPFormats в рамках питчинга — конкурса проектов реалити-шоу — лучшей признали идею передачи «Измени моё мнение», где в каждом выпуске ребенок в течение 48 часов пытается убедить взрослого поменять одно из своих убеждений. Об этом сообщает обозреватель ИА REGNUM.

Пресс-служба MIPFormats Награждение победителей

Лучшие идеи для реалити-шоу

Во время питчинга организаторы выбрали шесть наиболее креативных и оригинальных идей, авторов которых пригласили в Канны для очной презентации перед жюри и участниками рынка. В итоге лучшей признали идею передачи «Измени мое мнение». Здесь, например, юная вегетарианка постарается заставить взрослого мужчину отказаться от мяса, а другой ребенок расскажет драматичную историю стрельбы в его школе, чтобы собеседник отказался хранить дома оружие. Авторы шоу в качестве приза получили приз в 5000 евро от партнеров мероприятия — инвестиционного банка Natixis и французского фонда La Fabrique des Fotmats.

Пресс-служба MIPFormats На питчинге

Кроме того, эти компании решили оказать финансовую поддержку еще одному проекту: «Фургон». Это реалити-шоу покажет жизнь и приключения пяти молодых людей, которые в поисках запрятанных организаторами сокровищ пересекают на автофургоне всю страну. С помощью мобильного приложения зрители смогут следить за членами команды в режиме 24/7 — их будет постоянно снимает множество камер, через одну из которых каждый герой, скрывшись от других сможет поведать всему миру о своих переживаниях. Ежедневно по телевидению планируется показывать краткое изложение прошедших событий.

Голосуют зрители!

Параллельно с жюри проголосовать за своих фаворитов, зайдя на специальный сайт, могли все участники мероприятия. В итоге приз зрительских симпатий достался шоу «Проект Стена», представляющему собой состязание художников граффити.

Неожиданный и очень своеобразный проект «Помни меня» представили китайские продюсеры. Герою выпуска предлагается написать на телестудию письмо об умершем родственнике, в котором надо не только описать родного человека, но и указать его любимую песню. Организаторы шоу создадут голограмму человека, смоделируют его голос и дадут возможность герою спеть на сцене вместе с образом покойного.

«Спасибо за просмотр» предоставит возможность любым желающим записать выпуск вместе с известным блогером, а «Любовный эксперимент» попробует объединить одинокие сердца. Последнее шоу покажет результаты психологического теста, согласно которому если два незнакомца дадут друг другу развернутые ответы на специально подобранные тридцать шесть вопросов, то между ними может вспыхнуть любовь.

Пресс-служба MIPFormats Участники питчинга

Напомним, что 6−7 апреля в Каннах в преддверии крупнейшей международной медиавыставки MIPTV проходят рынки-спутники MIPFormats и MIPDoc. Первый посвящен разнообразным телевизионным шоу, второй — документальному контенту.

Питчинг MIPFormats — только одно из мероприятий такого формата, запланированных в рамках MIPTV и его спутников. На форуме In Development («В развитии») пройдет несколько конкурсов проектов разных направлений: питчинг продюсеров, сценаристов, короткометражных веб-сериалов, детских телевизионных шоу и анимации для детей от трех до шести лет.