Каракас, 7 апреля, 2019, 02:49 — ИА Регнум. Свыше 5 млн человек приняли участие в манифестациях в поддержку правительства в разных городах Венесуэлы. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро, выступая на митинге в Каракасе.

Hugoshi Николас Мадуро

Люди вышли на улицы, чтобы показать: улицы принадлежат народу, а не олигархии, подчеркнул глава государства и заключил, что «операция по защите свободы и мира» прошла успешно.

Прошедшая акция стала третьим крупным «антиимпериалистическим маршем» с начала марта, когда в Венесуэле произошли масштабные отключения электроэнергии, отмечает телеканал Telesur. Ранее Мадуро через Twitter призвал венесуэльцев выйти на улицы, чтобы «защищать мир и национальную независимость».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Венесуэле произошли перебои в работе систем электроснабжения, ответственность за которые власти возложили на США. Американская сторона отрицает причастность к авариям, а оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обвиняет правительство в неспособности справиться с энергетическим кризисом.

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