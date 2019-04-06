Париж, 7 апреля, 2019, 01:51 — ИА Регнум. На северо-востоке Парижа произошел пожар и взрыв в жилом доме. Момент взрыва попал на видео, ролик опубликован в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

https://twitter.com/Mr_X___ACR/status/1114639753687781376

На месте пожара в 19-м округе французской столицы работают десятки пожарных. Данных о пострадавших пока нет.

По рассказам очевидцев, пожар начался после взрыва. Второй взрыв, попавший на видео, произошел во время тушения огня.