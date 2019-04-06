В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Париж, 7 апреля, 2019, 01:20 — ИА Регнум. Пожар и мощный взрыв произошли в жилом здании на северо-востоке Парижа. Об этом 7 апреля сообщает RT.
(сс) thomasstaub
Взрыв
ЧП случилось в 19-м округе французской столицы. По рассказам очевидцев, пожар произошёл на нескольких этажах шестиэтажного дома.
Фото и видео с места происшествия попали в соцсети. Информации о возможных жертвах пока нет, на месте работают экстренные службы.
https://twitter.com/clairehache/status/1114604527238426624
Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар произошел в жилом многоэтажном здании в Париже 16 марта. Пострадали 11 человек. На одном из этажей оказались заблокированы женщина и ребенок, их успели спасти.
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