Москва, 7 апреля, 2019, 01:32 — ИА Регнум. Агрессивных намерений у России нет, а значит, их нужно придумать для демонизации Москвы. Об этом написал российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter, комментируя сообщение немецкого телеканала ZDF о якобы случившемся вторжении России в Эстонию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Россия не вторгалась в Эстонию и не сделает этого. Отсутствующие агрессивные планы нужно придумать, в этом заключается смысл информационной провокации на телеканале ZDF, отметил он.

«Подыграть НАТО, демонизировать Россию. Атака на мозг — в духе нынешней информационной войны», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в новостном выпуске о намерении военных подразделений из США, ФРГ и европейских стран изгнать из Эстонии якобы вторгшиеся туда российские войска. Затем журналист объяснил, что никакого вторжения нет, а он использовал просто «вполне реалистичный» образ.